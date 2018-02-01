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بعد فيديو الكانيطة.. تصوير ممارسة جنسية لشابين داخل مرحاض مستشفى

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 13:15 بعد فيديو الكانيطة.. تصوير ممارسة جنسية لشابين داخل مرحاض مستشفى | حوادث و حقوق
بعد فيديو الكانيطة.. تصوير ممارسة جنسية لشابين داخل مرحاض مستشفى
بعد فيديو الكانيطة،خلق فيديو جنسي تداوله رواد تطبيق الواتساب، الجدل حيث يُوثق لممارسة جنسية مثلية داخل مرحاض مسشفى بين شابين.

شـــوف تيفي:

بعد فيديو الكانيطة،خلق فيديو جنسي تداوله رواد تطبيق الواتساب، الجدل حيث يُوثق لممارسة جنسية مثلية داخل مرحاض مسشفى بين شابين.

و خلق الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، حالة من السخط في صفوف جميع المنتسبين لقطاع الصحة بمكناس، لاسيما بعدما ادعى ناشر الفيديو أنه تم تصويره بمستشفى محمد الخامس بمكناس.

و كشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن ناشر الفيديو زعم أن أبطاله هم طبيب وممرض بالمستشفى المذكور، مشيرة إلى أن انتشار الفيديو زاد من حدة المشاكل التي يعانيها المستشفى الذي يعاني أصلا من عدة إكراهات.

وأوضح مدير مستشفى محمد الخامس نبيل الزويني، أن الفيديو سبق تداوله منذ سنين ويخص شخصين بدولة أمريكا اللاتينية ينتميان لفريق رياضي، ولا يمت بصلة للمغرب أو لمدينة مكناس، مؤكدا أن ناشري الفيديو يرغبون فقط في تعميق أجواء عدم الثقة بين المؤسسات العمومية والمرتفقين، تقول الأحداث المغربية.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مستشفى مرحاض مثليين

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