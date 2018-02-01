قبل المونديال.. رونار يصدم المغاربة بهذا القرار ﻿

أشار هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنه قد يرحل عن الأسود في حال توصله بعرض من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة مشيرا إلى أنه يحلم بخوض تحديات من مستويات عالية كان من بينها

شوف سبور

أشار هيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، أنه قد يرحل عن الأسود في حال توصله بعرض من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة مشيرا إلى أنه يحلم بخوض تحديات من مستويات عالية كان من بينها التأهل إلى المونديال.

وقال رونار « لدي عقد مع المنتخب المغربي، وسنرى ما سيحدث بعد المونديال لكن لو أتيحت لي فرصة التدريب على مستوى عالي في أوروبا فلم لا »، حسب ما أكدته يومية الأحداث المغربية في عددها لنهاية الأسبوع الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن رونار سيعلن عن قائمة اللاعبين التي ستواجه صربيا وأوزبكستان وديا شهر مارس المقبل استعدادا لمونديال روسيا .