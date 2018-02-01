عــــاجل: الملك محمد السادس يتدخل في فاجعة طنجة المميتة و هذا ما قرره بعد وفاة 6 مستخدمين ﻿

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث برسائل تعازي ومواساة إلى أسر ضحايا حادث الاصطدام المفجع الذي وقع اليوم السبت بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، وقرر الملك التكفل

شــــوف تيفي: و م ع

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث برسائل تعازي ومواساة إلى أسر ضحايا حادث الاصطدام المفجع الذي وقع اليوم السبت بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، وقرر الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

" على إثر حادث الاصطدام المفجع الذي وقع يومه السبت 17 فبراير 2018 بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي أدى إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، برسائل تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة، سائلا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي هذا الظرف الأليم أصدر الملك، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

كما قرر الملك، مشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين".