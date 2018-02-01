 عــــاجل: الملك محمد السادس يتدخل في فاجعة طنجة المميتة و هذا ما قرره بعد وفاة 6 مستخدمين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس | بووز

شاهد هدف نيمار الرائع في مرمى ستراسبورج بعد مراوغة جماعية للدفاع و الحارس

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة | ثقافة و فنون

سكــــوب..صفاء حبيركو ماشي هي اللي غادي تقدم للا لعروسة

تقديم عرض فيلم غزية لنبيل عيوش | ثقافة و فنون

تقديم عرض فيلم ''غزية'' لنبيل عيوش

العثماني بين نارين

عــــاجل: الملك محمد السادس يتدخل في فاجعة طنجة المميتة و هذا ما قرره بعد وفاة 6 مستخدمين

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 12:40 عــــاجل: الملك محمد السادس يتدخل في فاجعة طنجة المميتة و هذا ما قرره بعد وفاة 6 مستخدمين | بوليتيك
عــــاجل: الملك محمد السادس يتدخل في فاجعة طنجة المميتة و هذا ما قرره بعد وفاة 6 مستخدمين
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث برسائل تعازي ومواساة إلى أسر ضحايا حادث الاصطدام المفجع الذي وقع اليوم السبت بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، وقرر الملك التكفل

شــــوف تيفي: و م ع

 ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث برسائل تعازي ومواساة إلى أسر ضحايا حادث الاصطدام المفجع الذي وقع اليوم السبت بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، وقرر الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

" على إثر حادث الاصطدام المفجع الذي وقع يومه السبت 17 فبراير 2018 بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي أدى إلى مصرع ستة أشخاص وإصابة 14 آخرين، بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، برسائل تعازي ومواساة إلى أسر الضحايا المكلومة، سائلا الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي هذا الظرف الأليم أصدر الملك، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

كما قرر الملك، مشاطرة من جلالته لأسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــوف تيفي المغرب أسر الضحايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى | بوليتيك

أخنوش خرج ليها كود..صاحب الفكر الظلامي و العدمي بلا ما يجي عندنا لحزب التجمع وبلاصتو راه يقدر يلقاها فأحزاب أخرى

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء | بوليتيك

بحضور أخنوش ووزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي.. التجمع الوطني للأحرار يحتفي بأطره في لقاء بالدار البيضاء

حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي | بوليتيك

حزب التقدم والاشتراكية يراهن من خلال تنظيم مؤتمره الوطني المقبل على المساهمة في إعطاء حيوية جديدة للمشهد السياسي

ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة | بوليتيك

ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية يعبرون عن ''ارتياحهم الكبير'' للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع الملف المطلبي لساكنة جرادة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عندما يبكي الرجــال: خاصمت على مرتي و خرجات من الدار هي و بنتي و مبقاوش رجعو ..للمساعدة | بــووز
منذ 5 ثواني

عندما يبكي الرجــال: خاصمت على مرتي و خرجات من الدار هي و بنتي و مبقاوش رجعو ..للمساعدة

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش | خارج البلاطو

انتحال صفة..دار راسو طبيب و نصب على زوج مريضة بمستشفى سانية الرمل بتطوان..شوفو كيفاش

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة | خارج البلاطو

ساعات قبل كلاسيكو الرجاء و الجيش..الجماهير الرجاوية : بــزيرو درهم غادي نربحو البطولة

مرض الفيل..ها علاش يصيب المغاربة بسبب هذه الجرثومة | خارج البلاطو

مرض الفيل..ها علاش يصيب المغاربة بسبب هذه الجرثومة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان | بووز
منذ 7 دقائق

شاهد بالفيديو ابن كريستيانو رونالدو وهو يقلد والده في مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول | حوادث و حقوق

شاب خرج من دارهم مهددا بالانتحار لأسباب مجهولة بأيت ملول

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى | دولي

بعد اتهامه بالاغتصاب.. المفكر الإسلامي طارق رمضان ينقل إلى المستشفى

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني | بووز

ملخص وأهداف مباراة برشلونة وايبار 2-0 - الحظ يعاند ميسي قبل مواجهة تشيلسي | الدوري الإسباني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.