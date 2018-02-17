منظمة ''ماتقيش ولـدي'' تطلق خدمات مشروع ''حنا معاك'' بإقليم تارودانت ﻿

أنهت نجاة أنوار رئيسة منظمة ''ما تقيش ولدي''، إلى علم كافة المواطنات والمواطنين، بإقليم تارودانت، الراغبين في الاستفادة من خدمات مشروع ''حنا معاك''، الذي يحمل شعار''نسمعو ليك ونساعدوك''، التوجه داخل

''شـوف تيفي''

أنهت نجاة أنوار رئيسة منظمة ''ما تقيش ولدي''، إلى علم كافة المواطنات والمواطنين، بإقليم تارودانت، الراغبين في الاستفادة من خدمات مشروع ''حنا معاك''، الذي يحمل شعار''نسمعو ليك ونساعدوك''، التوجه داخل أوقات العمل الرسمية، إلى مركز الاستقبال والاستماع والتوجيه، المتواجد بمقر الباشوية القديمة ، قرب قصر السلام بتارودانت.

وفي هذا الصدد فالمركز الذي انطلق العمل به منذ الخميس الماضي، وعالج إلى حدود اليوم، في إطار الاختصاصات الموكولة إليه، خمس ملفات اجتماعية، هو عبارة عن وحدة اجتماعية، تعمل على مواكبة المرتفقين داخل مرفق المقاطعة، الملحقة، القيادة.

وجدير بالذكر أن هذا المشروع الاجتماعي هو ثمرة تنسيق وشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تارودانت، في أفق تعميم التجربة بعدد من جهات المملكة.