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أول رد لـلمكتب الوطني للسكك الحديدية بعد مقتل 6 مستخدمين في فاجعة طنجة

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 10:59 أول رد لـلمكتب الوطني للسكك الحديدية بعد مقتل 6 مستخدمين في فاجعة طنجة | حوادث و حقوق
أول رد لـلمكتب الوطني للسكك الحديدية بعد مقتل 6 مستخدمين في فاجعة طنجة
كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية صباح يومه السبت أن حادث التصادم بين قطار للبضائع وبين حافلة لنقل العُمال وقعت على الساعة الخامسة والربع من صباح اليوم، خلف مقتل 6 عمال و إصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.

شوف تيفي

 كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية صباح يومه السبت أن حادث التصادم بين قطار للبضائع وبين حافلة لنقل العُمال وقعت على الساعة الخامسة والربع من صباح اليوم، خلف مقتل 6 عمال و إصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف البلاغ الصادر عن ONCF توصلت شوف تيفي بنسخة منه أن القطار اصطدم بالحافلة بعد أن كانت الأخيرة عالقة بالسكة رقم 12001 على مستوى داليا وملوسة.

 هذا وبعد وقوع الحادث الخطير، تم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم نقل جثت العمال إلى مستودع الأموات التابع للمستشفى المذكور.

وأمام هذه الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، تقدمت إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بأحر التعازي لأسر الضحايا، كما حثت على ضرورة احترام حق الأسبقية والإشاراة الضوئية والمرورية.

 

 

 

‫شوف تيفي

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المكتب الوطني للسكك الحديدية شوف تيفي فاجعة طنجة

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