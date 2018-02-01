منح دسمة في مباراة الكلاسيكو بين الجيش والرجاء ﻿

خصصت إدارة فريق الرجاء منحة استثنائية وصلت إلى 10 آلاف درهم في حال فوز الفرق ضد الجيش الملكي ضمن الجولة 17 من البطولة الوطنية الاحترافية.

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خصصت إدارة فريق الرجاء منحة استثنائية وصلت إلى 10 آلاف درهم في حال فوز الفرق ضد الجيش الملكي ضمن الجولة 17 من البطولة الوطنية الاحترافية.

ومن جهتها، أعلنت إدارة الجيش الملكي عن تخصيص منحة مماثلة للاعبيها، لتحفيزهم على الظفر بنقاط المباراة التي ستجرى يوم غد الأحد على الساعة الثالثة عصرا بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع الجاري.

تجدر الإشارة، إلى أن الرجاء يحتل الرتبة الأولى في سلم الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الجيش الملكي المركز الخامس برصيد 25 نقطة.