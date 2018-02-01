 غانم لـ '' شوف سبور'' : ''في الوقت لي خاص لجنة الأخلاقيات تفتح تحقيق في الخروقات القانونية تفاجأت بتوقيفي'' ﻿
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غانم لـ '' شوف سبور'' : ''في الوقت لي خاص لجنة الأخلاقيات تفتح تحقيق في الخروقات القانونية تفاجأت بتوقيفي''

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 09:34 غانم لـ شوف سبور : في الوقت لي خاص لجنة الأخلاقيات تفتح تحقيق في الخروقات القانونية تفاجأت بتوقيفي | سبور
غانم لـ '' شوف سبور'' : ''في الوقت لي خاص لجنة الأخلاقيات تفتح تحقيق في الخروقات القانونية تفاجأت بتوقيفي''
وجه منير غانم، الرئيس السابق لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، انتقادات قوية لقرار لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة بعد منعه من مزاولة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم، لمدة ثلاثة أشهر.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

وجه منير غانم، الرئيس السابق لفريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، انتقادات قوية لقرار لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة بعد منعه من مزاولة أي نشاط رياضي له علاقة بكرة القدم، لمدة ثلاثة أشهر.

وقال غانم في تصريح لـ '' شوف سبور''، إنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه فتح تحقيق استعجالي للخروقات القانونية التي تقترفها عصبة الهواة تفاجأ بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تصوير مكاتب عصبة الهواة ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ونفى الرئيس السابق لفريق الاتحاد البيضاويـ أن يكون قد سرب وثائق من مكاتب العصبة الوطنية لكرة القدم ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف التشهير والمس بسمعة العصبة، مؤكدا أن الصفحة التي نشرت الوثائق لا علاقة له بها وهي تابعة لفريق الاتحاد البيضاوي.

واستغرب غانم لسبب توقيفه علما أنه مشطب عليه من لائحة المنخرطين من طرف الرئيس الحالي الشيء الذي حرمه من حضور فعاليات الجمع العام.

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شوف سبور المغرب منير غانم

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