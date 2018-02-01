خطير وبالفيديو.. وزير طالب لاعبي الرجاء بإهداء الفوز لفريق الجيش الملكي ﻿

كشف حسن موحد اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن حقائق مثيرة بخصوص مباريات الكلاسيكو أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدا أن أحد الوزراء المحبين للجيش الملكي طالب اللاعبين بإهداء الفوز

" شوف سبور"

كشف حسن موحد اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن حقائق مثيرة بخصوص مباريات الكلاسيكو أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدا أن أحد الوزراء المحبين للجيش الملكي طالب اللاعبين بإهداء الفوز للفريق العسكري خلال منافسات البطولة الوطنية.

وقال موحد في تصريح إعلامي لراديو مارس يوم أمس الجمعة، إن أحد الوزراء طالب اللاعبين بمنح الفوز لفريق الجيش الملكي، مشيرا إلى أن مجموعة من اللاعبين رفضوا مطلب الوزير خلال تلك الفترة، مفضلا أن لا يخوض المباراة عوض التهاون في لقاء حساس.

وأكد اللاعب السابق للنسور، أنه توصل باتصال هاتفي من نفس الوزير ليعاتبه على نتيجة المباراة: قائلا :" ملي تاصل بيا قلت ليه واش الجمهور كان فراسو غادي نعطيو الماتش للجيش.. ملي سمعني وهو يقطع المكالمة وقاليا نسى الموضوع".