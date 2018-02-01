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مثير وهام للراغبين في الزواج: الزوجة الأقل جاذبية كتخون راجلها

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 02:29 مثير وهام للراغبين في الزواج: الزوجة الأقل جاذبية كتخون راجلها | مجتمع
مثير وهام للراغبين في الزواج: الزوجة الأقل جاذبية كتخون راجلها
كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا، أن الزوجين اللذين يتمتعان بحياة جنسية جيدة هما الأكثر ميلا للخيانة ممن تكون علاقتهم غير حميمية.

''شوف تيفي''

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة ولاية فلوريدا، أن الزوجين اللذين يتمتعان بحياة جنسية جيدة هما الأكثر ميلا للخيانة ممن تكون علاقتهم غير حميمية.

 وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فالباحثون، يدعون أن النساء اللواتي يتمتعن بالجاذبية هن أقل عرضة لخيانة أزواجهن مقارنة بالنساء الأقل جاذبية، بينما ارتفعت احتمالية الغش والخيانة بين الرجال الأكثر جاذبية.

 وأضاف الموقع الروسي فمن خلال تتبع 233 من المتزوجين حديثا، لمدة تصل إلى 3.5 سنة، وتوثيق تفاصيل علاقة كل ثنائي، وجد الباحثون أن الذين يشعرون بعدم الرضى عن علاقاتهم، كانوا أكثر ميلا للخيانة، ولكن الأمر المستغرب هو أن الذين شعروا بالرضى الجنسي هم الأكثر خيانة، وهذا قد يوحي بأن الشخص الخائن يشعر بأنه أكثر جاذبية.

 ووجد الباحثون، يشير الموقع ذاته أن الجاذبية هي العامل الرئيسي للخيانة، فضلا عن أن علاقات الرجال الجنسية قبل الزواج هي مؤشر قوي أيضا على عدم الوفاء، في حين كان العكس صحيحا بالنسبة للنساء.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الخيانة روسيا اليوم الزوجة

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