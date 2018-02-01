ها المعقول.. الهاكا تمنع برامج ''الخيــــر'' ﻿

أصدر ''المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري'' (هاكا)، أن البرامج التي تتضمن فقرات تخصص لعرض حالات إنسانية تعاني من العوز غير قانونية بتاتا وتحتاج إلى إذن موقع من طرف الأمين العام للحكومة.

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أصدر ''المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري'' (هاكا)، أن البرامج التي تتضمن فقرات تخصص لعرض حالات إنسانية تعاني من العوز غير قانونية بتاتا وتحتاج إلى إذن موقع من طرف الأمين العام للحكومة.

وجاء هذا القرار من طرف الهاكا بعد تتبعها المنتظم لما تبثه الخدمات السمعية البصرية، حيث لاحظت أن أحد البرامج الذي يتضمن فقرة تخصص لعرض حالات إنسانية تعاني من عوز مادي '' غير قانوني'' ويحتاج إلى إذن من بخصوص التماس الإحسان العمومي من طرف الأمانة العامة للحكومة.

وقالت الهاكا من خلال نشر بلاغ مفصل في الجريدة الرسمية،''لاحظت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن أحد البرامج الذي يتضمن فقرة تخصص لعرض حالات إنسانية تعاني من مشاكل صحية ومن عوز مادي كما توجه نداء من أجل المساعدة والتبرع أوالتكفل بمصاريف علاج بعض الحالات المرضية التي يتصل أصحابها بالبرنامج وذلك دون الإشارة لرقم إذن الأمين العام للحكومة بخصوص التماس الإحسان العمومي''.

وحسب ''الهاكا'' فينص الفصل 1 من القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي على أن ''التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه إلا بإذن من الأمين العام للحكومة''.