 مثير.. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تُوقف برنامجا إذاعيا وصف المرأة بـ''الخيبوعة'' ﻿
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مثير.. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تُوقف برنامجا إذاعيا وصف المرأة بـ''الخيبوعة''

بتاريــخ : 17 فبراير 2018 / 00:54 مثير.. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تُوقف برنامجا إذاعيا وصف المرأة بـالخيبوعة | مجتمع
مثير.. الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تُوقف برنامجا إذاعيا وصف المرأة بـ''الخيبوعة''
في واقعة مثيرة، وجهت ''الهاكا'' وهي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنذارا شديد اللهجة، لبرنامج إذاعي مشهور وصف أحد ضيوفه المرأة بـ''الخيبوعة'' و أصدرت عقوبة إيقافه لمدة شهر بسبب هذا الوصف .

شوف تيفي

في واقعة مثيرة، وجهت ''الهاكا'' وهي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إنذارا شديد اللهجة، لبرنامج إذاعي مشهور وصف أحد ضيوفه المرأة بـ''الخيبوعة'' و أصدرت عقوبة إيقافه لمدة شهر بسبب هذا الوصف .

وقالت الهاكا في نص قرارها الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه من حق كل متدخل الإدلاء بآرائه ومواقفه، إلا أن استعمال لفظ ''خيبوعة''، وهي العبارة التي تحمل صورة نمطية سلبية في حق فئة من النساء، رغم أنها جاءت على لسانه تثمينا للنموذج الثقافي المغربي، من طرف النساء والرجال على حد سواء.

وأوضحت الهيئة العليا للتصال السمعي البصري المتواجدة بمدينة الرباط، أنه جوابا على أحد المتصلين، قال ضيف أحد برنامج إذاعي يبث على ''ميد راديو'' ''كان بإمكان سيدي ربي يعطينا العيالات ع الخيبوعات، ما تحتاج كاع تسترها، ساترها غير الخيوبية ديالها، حيث المراة الخايبة آش غتستر فيها، اللي شاف فيها تضرو كبدتو، اللي شاف فيها يحماق، حيث خيبوعة، عطانا ربي الجمال الهائل في المرأة المغربية وعطاها الثقافة''.

ويأتي هذا الوصف من خلال الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة، وهو ما استندت عليه الهاكا في قرارها، حيث يلزم القانون متعهدي الاتصال السمعي البصري بالنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك المرأة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الهاكا برنامج إذاعي صور نمطية المرأة

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