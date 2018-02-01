مثير..صدق أو لا تصدق.. سائح شرا تذكار في شفشاون بـ600 درهم وأصبح بسببه مليونيرا وها كيفاش ﻿

فتحت أبواب الثروة المالية على مصراعيها لأحد السياح الإيرلنديين الذي زار مدينة شفشاون قبل سنوات، حيث اقتنى منها تذكارا عبارة عن تمثال بمبلغ 600 درهم فقط، حسب ''ديلي ميل'' البريطانية.

شوف تيفي

فتحت أبواب الثروة المالية على مصراعيها لأحد السياح الإيرلنديين الذي زار مدينة شفشاون قبل سنوات، حيث اقتنى منها تذكارا عبارة عن تمثال بمبلغ 600 درهم فقط، حسب ''ديلي ميل'' البريطانية.

ولدى عودته إلى بلده فكر السائح في فحص هذا التمثال بإنجلترا للتأكد هل هو تمثال أصيل أم مزور ، بعدما شكك في نوعيته، ليدفع أزيد من 600 يورو من أجل هذه العملية ، حيث كانت المفاجأة هو أن التذكار الذي شكك فيه هو إحدى أنواع وحيد القرن التي تسمى بـ''وحيد القرن ذو الفراء'' وهو من الثدييات المنقرضة والتي يعود تاريخها إلى العصر الجليدي، حيث أنه ليس خشبيا بل إنه منحوت على قرن لـ''وحيد القرن ذو الفراء'' الذي انقرض منذ 25 ألف سنة.

المصادر ذاتها قال إن السائح الإيرلندي عرض التمثال على عدد من المختصين في المزادات العلنية بالمعارض حيث قدروا قيمته بـ 30 ألف يورو، حيث تقرر بيعه الثلاثاء 6 مارس المقبل.