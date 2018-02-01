مثير.. الثورة تصل إلى إسرائيل وها أشنو وقع ﻿

لطالما كان الحديث ساريا حول تورط إسرائيل في الثورات العربية، حسب عدد من المتتبعين للشأن السياسي الدولي، لكن رياح ثورة من نوع آخر يبدو أنها ظهرت وسط إسرائيل.

شوف تيفي

لطالما كان الحديث ساريا حول تورط إسرائيل في الثورات العربية، حسب عدد من المتتبعين للشأن السياسي الدولي، لكن رياح ثورة من نوع آخر يبدو أنها ظهرت وسط إسرائيل.

وطالب آلاف الاسرائيليين اليوم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة، في أول احتجاج حاشد في تل أبيب، بعدما أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد.

واحتشد المتظاهرون، في ساحة المسرح الوطني، حاملين لافتات كتب عليها بالعبرية: ''باي باي بي بي''، وهو الاسم المختصر له، وأخرى كتب عليها بالانجليزية: ''رئيس وزراء الجريمة''، و''أيها الفاسدون ارحلوا''.