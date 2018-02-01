 غريب.. ممثلة مغربية مشهورة بغا دير النقاب و مبغاتش تصور مع الجمهور ديالها وقالت ليهم ''لي بغا يتقلق يتقلق'' ﻿
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غريب.. ممثلة مغربية مشهورة بغا دير النقاب و مبغاتش تصور مع الجمهور ديالها وقالت ليهم ''لي بغا يتقلق يتقلق''

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 23:46 غريب.. ممثلة مغربية مشهورة بغا دير النقاب و مبغاتش تصور مع الجمهور ديالها وقالت ليهم لي بغا يتقلق يتقلق | ثقافة و فنون
غريب.. ممثلة مغربية مشهورة بغا دير النقاب و مبغاتش تصور مع الجمهور ديالها وقالت ليهم ''لي بغا يتقلق يتقلق''
أحيانا تصدر عن بعض الفنانين المغاربة عبارات غير مفهومة قد تهدم تاريخهم الفني لحظة واحدة، خصوصا عندما يكون لهم عدد من الأعمال الفنية التي يشاهدها الجمهور عبر التلفزيون أو في السينما .

شوف تيفي

أحيانا تصدر عن بعض الفنانين المغاربة عبارات غير مفهومة  قد تهدم تاريخهم الفني لحظة واحدة، خصوصا عندما يكون لهم عدد من الأعمال الفنية التي يشاهدها الجمهور عبر التلفزيون أو في السينما .

راوية الفنانة المخضرمة التي حلت ضيفة على الإعلامي رشيد العلالي في برنامجه "رشيد شو" قبل قليل من مساء الجمعة على "دوزيم"، قالت بنبرة غريبة جدا أنها ترفض أن تلتقط معها صور تذكارية مع معجبيها، ولا يعجبها بتاتا ردة الفعل التي تصدر من المعجبين الذين يقصدونها لالتقاط سيلفي للذكرى، بل وتفكر في لبس النقاب "باش تهنى".

والغريب في الأمر  أنها لا تقبل بتاتا أن يعنقها بعفوية معجب، أو حتى يضع يده على كتفها، كما هو معهود في الجمهور المغربي الذي يعبر عن حبه واحترامه لفنان معين سواء بتقبيله أو عناقه بطريقة أو بأخرى، بعفوية غير معهودة.

ما قالته "هراندي" في حديثها في البرنامج الذي يتابعه الملايين، جر عليها وابل من  الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه كما هو معروف فرأس مال كل فنان هو متابعيه وجمهوره، وهؤلاء هم من يصعدون به إلى القمة وهم أيضا من ينزلون به إلى الحضيض، لذلك فحب الجمهور هو نعمة من نعم الله، ومن يتجرأ عليه  قد يفقده بدون شك .

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

راوية برنامج رشيد شو دوزيم

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