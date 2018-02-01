عاجل .. هذه تفاصيل اجتماع منخرطي الرجاء البيضاوي داخل منزل بودريقة ﻿

كشفت مصادر رجاوية، لـ'' شوف سبور'' أن الإجتماع الذي جمع منخرطي فريق الرجاء الرياضي بفيلا محمد بودريقة، انتهى قبل قليل وعرف هذا الاجتماع تقديم المرشح الوحيد للرئاسة الفريق الأخضر محمد بودريقة،

" شوف سبور " عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر رجاوية، لـ" شوف سبور" أن الإجتماع الذي جمع منخرطي فريق الرجاء الرياضي بفيلا محمد بودريقة، انتهى قبل قليل وعرف هذا الاجتماع تقديم المرشح الوحيد للرئاسة الفريق الأخضر محمد بودريقة، للائحته الانتخابية، بحضور حوالي 60 منخرطا.

وأضافت نفس المصادر ، أن الرئيس السابق للفريق الأخضر ، قدم لائحته للجنة التحضيرية، دون الكشف عن أسماء اللائحة، وذلك حفاظا على لم الشمل المنخرطين الرجاويين.

يذكر أن الجمع العام الاستثنائي للفريق الأخضر ، سيعقد يوم 28 فبراير الحالي، من طرف اللجنة التحضيرية.