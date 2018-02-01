 جلسة خمرية داخل ''فيرما'' تنتهي بجريمة بشعة بقلعة السراغنة ﻿
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جلسة خمرية داخل ''فيرما'' تنتهي بجريمة بشعة بقلعة السراغنة

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 22:19 جلسة خمرية داخل فيرما تنتهي بجريمة بشعة بقلعة السراغنة | حوادث و حقوق
جلسة خمرية داخل ''فيرما'' تنتهي بجريمة بشعة بقلعة السراغنة
اهتز دوار اولاد جدة منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، ليلة الخميس الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص، أقدم صديقه على توجيه طعنات مميتة له خلال جلسة خمرية.

 ''شوف تيفي''

 اهتز دوار اولاد جدة منطقة العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، ليلة الخميس الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص، أقدم صديقه على توجيه طعنات مميتة له خلال جلسة خمرية.

 وحسب مصادر محلية فإن مرتكب الجريمة البالغ من العمر 45 سنة، دخل في نقاش حاد مع شريكه بجلسة خمرية داخل ضيعة فلاحية، لتتطور الأمور بعد أن وجه له طعنات بواسطة سلاح أبيض.

وأكدت المصادر ذاتها أن الضحية البالغ من العمر قيد حياته 28 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، بينما ما تزال الأبحاث جارية من مصالح الدرك الملكي لإيقاف المعني بالامر.

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المغرب شوف تيفي الجريمة ضيعة فلاحية الجلسة الخمرية

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