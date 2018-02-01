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حضيو راسكم..شوفوا أشنو وقع أمام المدارس والبوليس دخل على الخط

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 22:29 حضيو راسكم..شوفوا أشنو وقع أمام المدارس والبوليس دخل على الخط | حوادث و حقوق
حضيو راسكم..شوفوا أشنو وقع أمام المدارس والبوليس دخل على الخط
يحظى المحيط التربوي والتعليمي بعناية خاصة من قبل مصالح الأمن الوطني بولاية أمن الدار البيضاء، بحيث تفرد دوريات مختلطة من مصالح الأمن العمومي ومصالح الشرطة القضائية لتأمين هذا المحيط تحصينا

شوف تيفي

يحظى المحيط التربوي والتعليمي بعناية خاصة من قبل مصالح الأمن الوطني بولاية أمن الدار البيضاء، بحيث تفرد دوريات مختلطة من مصالح الأمن العمومي ومصالح الشرطة القضائية لتأمين هذا المحيط تحصينا للناشئة، وفي هذا الإطار تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد الثلاثاء الماضي من وضع حد لنشاط شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب، يبلغ من العمر 48 سنة، ضبط متلبسا بمحاولة النصب على مدير إحدى المؤسسات التعليم العمومي.

المعني بالأمر يستهدف المؤسسات التعليمية والوكالات البنكية، بحيث يوهم المنتسبين إليها بكونه ممثلا تجاريا لإحدى شركات الاتصال المتعاقدة مع مصالحهم المركزية، ويقنعهم بطرق احتيالية بأنهم سيستفيدون من مجموعة من العروض كرفع صبيب الأنترنيت بالمكاتب و بأثمنة تفضيلية أقل بكثير مما تتم فوترته كل شهر، و يتسلم وثائق إدارية منهم إضافة إلى مبالغ مالية خاصة بالاشتراك الشهري تتراوح مابين 140 و 240 درهما.

وأفضى البحث المجرى في الموضوع إلى تحديد خمس ضحايا، ثلاث مدراء لمؤسسات تعليمية ومديرين لوكالتين بنكيتين، ولازالت التحريات جارية بغية التوصل إلى ضحايا مفترضين آخرين، وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة التي أشرفت على البحث منذ بدايته.

 

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اعتقال أمن مشتبه ضحايا مدارس

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