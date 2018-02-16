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مؤلم وبالصورة..هذه هي المغربية البطلة اللي ماتت في الإمارات هي وأطفالها بطريقة مأساوية

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 21:23 مؤلم وبالصورة..هذه هي المغربية البطلة اللي ماتت في الإمارات هي وأطفالها بطريقة مأساوية | سبور
مؤلم وبالصورة..هذه هي المغربية البطلة اللي ماتت في الإمارات هي وأطفالها بطريقة مأساوية
بعد الكشف عن وصول جثتها وجثتي طفليها إلى المغرب، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة للبطلة المغربية الأولمبية السابقة، والتي فارقت الحياة بداية الأسبوع الجاري،

"شوف تيفي"

بعد الكشف عن وصول جثتها وجثتي طفليها إلى المغرب، نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، صورة للبطلة المغربية الأولمبية السابقة، والتي فارقت الحياة بداية الأسبوع الجاري، عقب اندلاع حريق مهول بعمارة سكنية توجد بالشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وحسب ناشري الصورة فإن الراحلة المسماة "سناء.ب"، تنحدر من مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد من حي بوركون، ما جعل العشرات من النشطاء، يتفاعلون معبرين عن حزنهم الكبير لوفاتها وطفليها بطريقة مأساوية .

تجدر الإشارة إلى أن القنصلية العامة للمغرب في دبي، كشفت يومه الجمعة، نقل جثامين المواطنة المغربية وابنيها الذين لقيا مصرعهما اختناقا بالدخان في حريق وقع يوم الاثنين الماضي بالشارقة بالامارات العربية المتحدة ، إلى المغرب لدفنهما بمدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

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