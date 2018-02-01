هذه هي القيمة المالية التي سيتحصل عليها الوداد في حال الفوز بالسوبر الإفريقي ﻿

رفعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم القيمة المالية لنهائي السوبر الذي يجمع السبت المقبل الوداد حامل لقب عصبة الأبطال بمازيمبي الكونغولي بطل كأس الكونفدرالية من 75 ألف دولار للفائز بالمباراة

شوف سبور

رفعت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم القيمة المالية لنهائي السوبر الذي يجمع السبت المقبل الوداد حامل لقب عصبة الأبطال بمازيمبي الكونغولي بطل كأس الكونفدرالية من 75 ألف دولار للفائز بالمباراة إلى مائة ألف دولار، وقررت الكاف رفع الجوائز المالية لكل البطولات التي ينظمها الإتحاد بداية من كأس الأمم الإفريقية 2017 سواء كانت منتخبات أو أندية إلى جانب الشباب والناشئين، حسب ما كشفته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري.

وقامت الكاف بمخاطبة الإتحادات المحلية بالقيم المالية الجديدة لجوائز بطولاتها المختلفة والتي شهدت زيادات كبيرة في المسابقات من الفترة بين 2017 و2020.