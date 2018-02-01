الجيش المغربي يبني 10 مراكز مراقبة جديدة متاخمة للجزائر ﻿

قامت لجنة رفيعة المستوى مكونة من مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، بزيارة عدد من مراكز المراقبة للإطلاع على مركز للمراقبة تابع للبحرية الملكية، بعد توصل مسؤولين بمعلومات تفيد

"شوف تيفي"

قامت لجنة رفيعة المستوى مكونة من مسؤولين بالقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، بزيارة عدد من مراكز المراقبة للإطلاع على مركز للمراقبة تابع للبحرية الملكية، بعد توصل مسؤولين بمعلومات تفيد بتزايد نشاط المهربين في المنطقة، خاصة في الجدار الأمني بالحدود الجزائرية.

ووفق ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فإن الجيش سيتكلف ببناء 10 مراكز حدودية جديدة، لوقف زحف مافيات التهريب وتسلل مشتبه بهم بالإرهاب، وتأتي الخطوة الجديدة في سياق تحرك الجارة الجزائر لبناء مراكز حدودية جزائرية ستتم إقامتها على طول خط التماس من مدن وجدة وبركان وتاوريرت، بالإضافة إلى جرادة، وستتم الزيادة في عدد حرس الحدود لتوفير المعلومة الأمنية وضبط حركة شبكات التهريب، ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية القادمة من دول الساحل والصحراء والتي تسعى إلى اختراق المنطقة.

وأوضحت مصادر اليومية أن المراكز الحدودية سيتم دعمها بتجهيزات عسكرية هندسية وبحوالي 33 كاميرا للمراقبة الحدودية وسيكون من مهمتها أن تتعقب شبكات التهريب والجماعات الإرهابية لتنظيم داعش وتغطية المنافذ الحدودية الواسعة بأجهزة للمراقبة ستعمل على مدار الساعة طيلة الأسبوع.