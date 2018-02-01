خطير..تلميذة ضحية جديدة للعبة الحوت الأزرق ببنجرير ﻿

انضافت ضحية جديدة إلى ضحايا لعبة الحوت الأزرق، بعد أن سجلت حالة جديدة، الأربعاء الماضي، ببنكرير، تتعلق بتلميذة بالسنة الثانية ثانوي، تبين تأثرها باللعبة الخطيرة.

"شوف تيفي"

انضافت ضحية جديدة إلى ضحايا لعبة الحوت الأزرق، بعد أن سجلت حالة جديدة، الأربعاء الماضي، ببنكرير، تتعلق بتلميذة بالسنة الثانية ثانوي، تبين تأثرها باللعبة الخطيرة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليومي السبت الأحد، فإن التلميذة، انكشف أمرها بعد أن انتبه مدير الثانوية، التي تدرس بها ببنكرير إلى وجود رسم الحوت الأزرق على يدها، قبل أن يصطحبها إلى مكتبه ويستفسرها عن الأمر، ليكتشف أن الفتاة متأثرة باللعبة.

وقالت مصادر اليومية إن مدير الثانوية علم من الفتاة أنها تلقت أوامر من أشخاص، تتواصل معهم عبر "الإيميل" حول ما يجب عليها القيام به، قبل أن يطلبوا منها تأكيد حسن نواياها، برسم حوت أزرق بشفرة حلاقة على جسدها وبالضبط يدها.

وتبين من خلال حديث المدير مع الفتاة أنها مسلوبة الإرادة من قبل القائمين على اللعبة، إذ أنها انصاعت إلى تعليماتهم دون أن تعي ما تفعله، خاصة أن رسم الحوت تسبب لها في جروح على جسدها، ليسارع المدير إلى ربط الاتصال بعناصر الشرطة التي انتقلت إلى المدرسة وفتحت بحثا مع الفتاة تبين من خلالها تأثرها باللعبة، كما كشف تفتيش هاتفها عن توفرها على تطبيق للعبة.

وعلمت "الصباح" أن الفتاة، التي تبين معاناتها من اضطرابات، تم نقلها إلى مستشفى السعادة للأمراض النفسية من أجل عرضها على مختصين.