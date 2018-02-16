بالوثيقة: نادي ملكي يرفع رسالة تظلم لوزير الشباب والرياضة ﻿

رفع النادي الملكي للكرة الحديدية رسالة تظلم لوزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، من أجل إنصافه بخصوص رفض عصبة الشاوية انخراط النادي الملكي، وتجاهل رئيس الجامعة للعبة محمود عرشان لهذا

"شوف تيفي"

رفع النادي الملكي للكرة الحديدية رسالة تظلم لوزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، من أجل إنصافه بخصوص رفض عصبة الشاوية انخراط النادي الملكي، وتجاهل رئيس الجامعة للعبة محمود عرشان لهذا المشكل.

وجاء في الرسالة التي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منها، أن عصبة الشاوية رفضت انخراط النادي بسبب التأخر في تقديم طلب الإنخراط، وهو ما نفاه رئيس النادي الملكي في الرسالة نفسها وأكد أن الموسم الرياضي لم ينته بعد وأن مقر العصبة مهجور ولا يوجد أي مخاطب داخله.

ونبه النادي الملكي في رسالته الوزير إلى الخروقات الكثيرة التي ترتكب داخل عصبة الشاوية أبرزها عدم قانونية أحد نواب الرئيس مستغربا في الوقت نفسه سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها العصبة.