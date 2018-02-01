بادرة طيبة للعش الأخضر رفقة لاعبي الرجاء اتجاه جمعية بيتي ﻿

زارت جمعية العش الأخضر المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رفقة كل من محمد أرمومن وعبد المجيد الجيلاني اللاعبين السابقين داخل القلعة الخضراء، جمعية بيتي لليتامى والمتشردين اليوم الجمعة،

" شوف سبور" : رشيد محمودي

زارت جمعية العش الأخضر المساندة لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، رفقة كل من محمد أرمومن وعبد المجيد الجيلاني اللاعبين السابقين داخل القلعة الخضراء، جمعية بيتي لليتامى والمتشردين اليوم الجمعة، في بادرة إنسانية لقيت إعجابا في أوساط الجماهير الرياضية.

ووزعت الجمعية الرياضية مجموعة من الملابس الدافئة غير المستعملة لأفراد جمعية بيتي خلال الفترة الحالية التي تعرف انخفا​ض درجات الحرارة.

وعبرت مجموعة من الصفحات الرجاوية، عن إعجابها بالبادرة التي قامت بها الجمعية الرياضية رفقة أبناء فريق الرجاء البيضاوي، متمنية أن تسود هذه المبادرات في مختلف المناطق المغربية.