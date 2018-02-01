حصري: الناصيري يعرض 800 مليون سنتيم على رئيس المغرب الفاسي لإنهاء الخلاف حول صفقة بنشرقي ﻿

عقد رئيسا فريقي ''الواك'' و''الماص'' سعيد الناصيري وأحمد المرنيسي، بعد زوال اليوم الجمعة اجتماعا لإنهاء الخلاف حول نصيب فريق المغرب الفاسي من صفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي للهلال السعودي.

شوف تيفي:

عقد رئيسا فريقي "الواك" و"الماص" سعيد الناصيري وأحمد المرنيسي، بعد زوال اليوم الجمعة اجتماعا لإنهاء الخلاف حول نصيب فريق المغرب الفاسي من صفقة انتقال اللاعب أشرف بنشرقي للهلال السعودي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن المرنيسي أبلغ الناصيري استياء أهل فاس من الطريقة التي أراد بها الفريق البيضاوي التقليص من نصيب الماص، منبها إياه لبعض الخروقات التي ارتكبت في هذا الملف.

وقالت المصادر ذاتها، إن سعيد الناصيري أوضح للمرنيسي أن كل الأمور مرت بطرق قانونية، مبرزة في السياق نفسه أن رئيس الوداد عرض على المرنيسي مبلغ 800 مليون سنتيم لإنهاء الخلاف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المرنيسي طلب من رئيس الوداد استشارة أعضاء مكتبه لقبول أو رفض المبلغ المقترح