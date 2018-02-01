بعد فضيحة دعمها للملف الأمريكي الفيفا أخيرا تنصف المغرب في ملف تنظيم المونديال... ﻿

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا'' للمغرب إطلاق دعايته الإعلامية لملف ترشحه لاحتضان كأس العالم 2026 بداية من يومه الجمعة بعد تورطه في فضيحة تفضيل كفة الملف الثلاثي المشترك بين أمريكا، كندا،

" شوف سبور" : رشيد محمودي

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" للمغرب إطلاق دعايته الإعلامية لملف ترشحه لاحتضان كأس العالم 2026 بداية من يومه الجمعة بعد تورطه في فضيحة تفضيل كفة الملف الثلاثي المشترك بين أمريكا، كندا، والمكسيك على حساب الملف المغربي.

وذكرت مصادر مطلعة، أن فيفا منحت المغرب فرصته في الترويج لملفه بعد ارتفاع حدة الاحتجاجات داخل الاتحاد الإفريقي للعبة نتيجة عدم إلتزام الحياد في التعاطي مع الملفين المتنافسين.

وحسب ذات المصادر فإن هذا القرار جاء للتغطية على الترخيص "غير القانوني" الذي منح للملف الأمريكي، والذي قام بدعاية بجنوب إفريقيا، قبل تاريخ الإعلان الرسمي عن انطلاق موعد الدعاية الرسمية.