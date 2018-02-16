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حصري ..بالفيديو والصور..شوفو أشنو لقاو داخل المنزل اللي كانوا كيحفرو فيه على الكنز ومات فيه عامل بناء فكازا

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 19:22 حصري ..بالفيديو والصور..شوفو أشنو لقاو داخل المنزل اللي كانوا كيحفرو فيه على الكنز ومات فيه عامل بناء فكازا | حوادث و حقوق
حصري ..بالفيديو والصور..شوفو أشنو لقاو داخل المنزل اللي كانوا كيحفرو فيه على الكنز ومات فيه عامل بناء فكازا
توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو من داخل المنزل المتواجد بحي السلامة 2 بالبيضاء، والذي شهد قبل أيام مصرع عامل بناء، خلال حفره من أجل تشييد طابق سفلي كما أوهمه صاحب المنزل والذي كان يبحث بالأساس على كنز

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو من داخل المنزل المتواجد بحي السلامة 2 بالبيضاء، والذي شهد قبل أيام مصرع عامل بناء، خلال حفره من أجل تشييد طابق سفلي كما أوهمه صاحب المنزل والذي كان يبحث بالأساس على كنز مدفون.

ويظهر هذا الفيديو، الصخرة الكبيرة والتي كانت سببا في سقوط العامل جثة هامدة وهو يقوم بعملية الحفر.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، أوقفت صاحب المنزل، بينما أمرت النيابة العامة بالاستماع لكل من عون سلطة وقائد مقاطعة واللذان كانا على علم بعملية الحفر الغير قانونية ولم يقوما بالإجراءات اللازمة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المنزل الصخرة عون سلطة الحفر الفيديو

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