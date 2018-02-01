مؤلم..تلميذة سخفات وسط القسم بسبب السكري وماتت والسبب عدم توفر المستشفى في قصبة تادلة على الأنسولين ﻿

عرفت مدينة قصبة تادلة، يومه الجمعة، خروج تلاميذ ثلاث مؤسسات تعليمية في مسيرة احتجاجية، حملوا من خلالها مسؤولية وفاة تلميذة لمستشفى مولاي إسماعيل المحلي، وذلك عقب دخولها في غيبوبة بسبب إصابتها

"شوف تيفي":

عرفت مدينة قصبة تادلة، يومه الجمعة، خروج تلاميذ ثلاث مؤسسات تعليمية في مسيرة احتجاجية، حملوا من خلالها مسؤولية وفاة تلميذة لمستشفى مولاي إسماعيل المحلي، وذلك عقب دخولها في غيبوبة بسبب إصابتها بمرض السكري.

وأوضح أحد أبناء المدينة في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل إن التلميذة الراحلة المسماة "خولة.ح" البالغة من العمر قيد حياتها 17 سنة والتي تدرس بالجدع المشترك، دخلت، أول أمس الأربعاء، في غيبوبة وسط القسم بمؤسسة مولاي رشيد الثانوية، وتم نقلها لمستشفى مولاي إسماعيل، الذي ظلت به لساعات طويلة وهي تصارع الموت بسبب عدم توفر المستشفى على مادة "الأنسولين".

وأكد المتحدث بأن التلميذة فارقت الحياة ووريت الثرى يومه أمس الخميس، مشيرا إلى أن تلاميذ باقي المؤسسات التعليمية، عازمون على الخروج في مسيرات احتجاجية أخرى.