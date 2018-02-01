يا ربي السلامة..تلميذة شرملات زميلتها وخسرلات ليها وجهها بزيزوار في القنيطرة على قبل ولد ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بصور جد مؤلمة، تظهر تعرض فتاة قاصر بالقنيطرة، لجرح خطير، على مستوى الوجه، بعد أن وجهت لها زميلتها في المدرسة طعنة بواسطة شفرة حلاقة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بصور جد مؤلمة، تظهر تعرض فتاة قاصر بالقنيطرة، لجرح خطير، على مستوى الوجه، بعد أن وجهت لها زميلتها في المدرسة طعنة بواسطة شفرة حلاقة.

وأوضحت شقيقة الضحية بأن هذه الأخيرة، تعرضت لطعنة على مستوى الوجه، مساء أمس الخميس، أمام بوابة المؤسسة التعليمية أم البنين بالقنيطرة، وجهتها لها زميلتها التي تكبرها سنا بسبب وقوع خلاف بينهما حول "مراهق".

وأوضحت المتحدثة بأن شقيقتها "آية" البالغة من العمر 12 سنة، تفاجأت بعد مغادرتها للمؤسسة بتلميذة أخرى تدعى "ماجدة" والتي تبلغ من العمر 16 سنة، وهي توجه لها طعنة بواسطة شفرة حلاقة، ما تسبب في تشويه وجهها وإصابتها بجرح جد خطير.

وأكدت المتحدثة بأن شقيقتها تم نقلها إلى مستشفى الإدريسي، حيث تم رتق جرحها بـ 19 غرزة، وحصلت على شهادة طبية تبلغ بها مدة العجز 180 يوما، مشيرة إلى أن المصالح الأمنية أوقفت التلميذة المعتدية.

واستغلت شقيقة الضحية لتؤكد بأن هذه الأخيرة، دخلت صباح يومه الجمعة، في حالة هيستيرية وكشفت عن رغبتها في الانتحار بعد تشوه وجهها.