أشرف حكيمي يفترق عن صديقته الإسبانية في لحظة حرجة ﻿

قام مؤخرا الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الاسباني، بحذف جميع الصور التي تجمعه بصديقته لوسيا من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، ''أنستغرام''،فيما قامت صديقته لوسيا بحذف كافة

"شوف سبور"

قام مؤخرا الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الاسباني، بحذف جميع الصور التي تجمعه بصديقته لوسيا من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، "أنستغرام"،فيما قامت صديقته لوسيا بحذف كافة صورها التي على حسابها.

ورجحت صحيفة "أس" الإسبانية، أن العلاقة العاطفية بين حكيمي و لوسيا، قد وصلت إلى نهايتها أو أنها تمر من أزمة، بعدما تم حذف جميع الصور التي تجمعهما .

ويذكر أن المغربي أشرف حكيمي غاب عن المباريات الأخيرة مع نادي رِيال مدريد، حيث لازم دكة البدلاء في المباراة الأخيرة لفريقه أمام باريس سان جيرمان، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.