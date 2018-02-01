فضيحة ... ''الفيفا'' تنحاز للملف الأمريكي على حساب الملف المغربي لتنظيم مونديال 2026 ﻿

أكدت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ''الفيفا''، وقعت في فضحية جديدة، بعدما انحازت بشكل واضح لملف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و المكسيك ، على حساب الملف المغربي.

''شوف سبور''

أكدت مصادر موثوق بها لـ''شوف سبور''، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ''الفيفا''، وقعت في فضحية جديدة، بعدما انحازت بشكل واضح لملف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا و المكسيك ، على حساب الملف المغربي.

وكشفت ذات المصادر، أن ''الفيفا'' كانت قد منعت في وقت سابق المغرب من الترويج لملف ترشيحه خلال الجمع العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم، رغم أن الجمع كان يضم الدول الافريقية فقط بمعنى انه اجتماع إقليمي، في الوقت التي سمحت لمسؤولي الملف الأمريكي بالحديث في تجمع ''كوسافا'' الذي يضم 15 بلدا ضمنها جنوب إفريقيا.

وعقب هذا الانحياز الواضح قامت ''الفيفا'' عبر كاتبتها العامة إلى تعميم رسالة تؤكد أنه يمكن عقد اجتماعات إقليمية، وهو ما يخالف الرسالة التي عممتها “الفيفا” قبل مؤتمر ''الكاف'' والتي طالبت فيها الاتحادات 211 بعدم إعلان موقفها بخصوص الترشح، أو عقد اتفاقيات مع الاتحادات الأخرى.