الجزائريون المتواجدون بالحدود بين الجزائر والمغرب يعيشون البطالة والفقر والحكرة +صور ﻿

قامت السلطات في الجزائر منذ أيام قليلة بوضع خط من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المغرب وبالتحديد بتراب ولاية تلمسان، بداية من مدخل مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية على بعد 120 كلم من عاصمة الولاية،

"شوف تيفي"

قامت السلطات في الجزائر منذ أيام قليلة بوضع خط من الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المغرب وبالتحديد بتراب ولاية تلمسان، بداية من مدخل مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية على بعد 120 كلم من عاصمة الولاية، حيث تحوّلت نقطة التماس عند وادي كيس حيث اعتاد المصطافون الجزائريون والمغاربة التوقف لأخذ الصور التذكارية وتبادل التحايا والسلام بمدخل مدينة السعيدية المغربية ومرسى بن مهيدي الجزائرية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية بأنها زارت المكان وجسّت نبض الاحتقان لدى شباب يعاني الفقر والبطالة، وأصبح يطالب ببدائل لمرحلة ما بعد التهريب في حين اعتبر والي تلمسان في لقاء له مع الصحيفة أن الدولة أنفقت 1700 مليار منذ سنة 1999 وأن مستقبل الحدود واعد شريطة تضامن أبنائه ومساهمتهم في خلق الثروة بالمنطقة.

وأشارت "الخبر" إلى أن مدينة مرسى بن مهدي، والتي تم بها وضع الأسلاك تكاد تنسى بعد انقضاء موسم الاصطياف، حيث لا يظهر بها سوى أسلاك شائكة، يتخيل من يراها لأوّل وهلة أنها مدخل لمنطقة عسكرية محرّمة، مشيرة إلى أن العديد من الشبان نظموا احتجاجا شعبيا ، مبرزة بأن أحد المحتجين، قال لها: "ياصاحبي حنا ماجينا جزائريين ما جينا مغاربة.. والله رانا محكورين، شخصيا جربت الحرقة سنة 2001 غادرت البلاد وهاجرت بطريقة غير شرعية ورجعت من أجل الوالدين ولكن شوف .. رانا محكورين".