بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف ﻿

في غفلة من الجميع، أقدم سائق دراجة ثلاثية العجلات « تريبورتور » يومه الجمعة على بيع الدجاج بثمن 20 درهم فقط بالقرب من مطرح النفايات المُحادي لأحد الأسواق بمنطقة سيدي معروف بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

في غفلة من الجميع، أقدم سائق دراجة ثلاثية العجلات « تريبورتور » يومه الجمعة على بيع الدجاج بثمن 20 درهم فقط بالقرب من مطرح النفايات المُحادي لأحد الأسواق بمنطقة سيدي معروف بالدارالبيضاء.

وحسب مصادر مطلعة لشوف تيفي، فإن البائع استغل خلو المكان من الباعة، ليقوم ببيع سلعته، لكن وبعد وقت قصير، حل أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة بعين المكان من أجل القبض على البائع وحجز دراجتة « تريبورتور » و35 طير دجاج.

وأضافت مصادرنا، أن السلعة التي جرى حجزها، تم نقلها إلى المصالح البيطرية التابعة لعمالة عين الشق من أجل إخضاعها للفحوصات.

ومن جهته، تمت إحالة المعني بالأمر على الملحقة الإدارية بحي المستقبل بسيدي معروف لمباشرة التحقيق معه ومعرفة هوية مزوده.