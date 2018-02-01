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سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 18:09 سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا | بوليتيك
سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا
وجد حكيم بنشماش الرجل الرابع في هرم الدولة، نفسه وحيدا يومه الجمعة في اجتماع مكتب رئاسة مجلس المستشارين رفقة مقربيه الإعلاميين وزميله في حزب ''البام'' العربي المحرشي، وهو الإجتماع الذي قاطعه 9 أعضاء

 شــوف تيفي:

 وجد حكيم بنشماش الرجل الرابع في هرم الدولة، نفسه وحيدا يومه الجمعة في اجتماع مكتب رئاسة مجلس المستشارين رفقة مقربيه الإعلاميين وزميله في حزب "البام" العربي المحرشي، وهو الإجتماع الذي قاطعه 9 أعضاء من ضمن 11 عضوا في مكتب الغرفة الثانية.

 وتوصلت "شوف تيفي" من مصادرها البرلمانية بمعطيات تفيد أن الغاية من مقاطعة الأعضاء التسعة لأشغال هذا الإجتماع، هي توجيه رسالة مباشرة لبنشماش تدعوه إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي لمكتب رئاسة مجلس المستشارين مع العمل على تحصين أعضائه من ضربات المقربين والمستشارين الإعلاميين لرئيس المجلس داخل اجتماعات المكتب...

‫شوف تيفي

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شـــوف يفي المغرب مستشارين البام إعلاميين اجتماع

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