خاص: ايطو ودروغبا بالمغرب لهذا السبب ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن مجموعة من نجوم العالم في كرة القدم سيحضرون حفلا تكريميا للدولي المغربي الراحل عبد القادر البرازي،أحد ألمع الحراس في تاريخ الكرة المغربية والإفريقية، يوم السابع من

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن مجموعة من نجوم العالم في كرة القدم سيحضرون حفلا تكريميا للدولي المغربي الراحل عبد القادر البرازي،أحد ألمع الحراس في تاريخ الكرة المغربية والإفريقية، يوم السابع من شهر مارس المقبل، بالملعب البلدي بمدينة بركان.

وقالت المصادر ذاتها، إن حفل تكريم الراحل البرازي، حارس المنتخب الوطني وفريقي نهضة بركان والجيش الملكي، الذي ستنظمه جمعية قدماء نهضة بركان، سيعرف حضور عدد من نجوم الكرة العالمية، في مقدمتهم الكاميروني صامويل إيطو لاعب أنطاليا سبور التركي حاليا ونجم فريق برشلونة الاسباني سابقا وديديي دروغبا نجم تشيلسي والمنتخب الإيفواري، إضافة إلى نجوم أخرين