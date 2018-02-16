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هكذا تستعد منتخبات مجموعة المغرب لمونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 16:23 هكذا تستعد منتخبات مجموعة المغرب لمونديال روسيا 2018 | سبور
هكذا تستعد منتخبات مجموعة المغرب لمونديال روسيا 2018
تستعد المجموعة الثانية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه بروسيا والتي تضم كل من المنتخب المغربي، إسبانيا، و البرتغال، و إيران خلال شهر مارس القادم بخوض مجموعة من المباريات الودية.

" شوف سبور"

تستعد المجموعة الثانية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018 المقرر إجراؤه بروسيا والتي تضم كل من المنتخب المغربي، إسبانيا، و البرتغال، و إيران خلال شهر مارس القادم بخوض مجموعة من المباريات الودية.

وحدد المنتخبان الإسباني والإيراني، برنامج الوديات، بشكل شبه رسمي في شهر ماي ويونيو إلا أن منتخبا المغرب والبرتغال لم يقررا بعد بشأن المباريات الودية قبل إجراء أول مباراة عن النهائيات.

فيما يلي تواريخ المباريات الودية للمنتخبات الأربعة المبرمجة حتى الآن:
المنتخب البرتغالي
23 مارس 2018: البرتغال - مصر
37 مارس 2018: البرتغال - هولندا
المنتخب الإسباني
23 مارس 2018: إسبانيا - ألمانيا
27 مارس 2018: إسبانيا - الأرجنتين
3 يونيو 2018: إسبانيا - سويسرا
9 يونيو 2018: إسبانيا - تونس
المنتخب المغربي
23 مارس 2018: المغرب - صربيا
27 مارس 2018: المغرب - أوزبكستان
المنتخب الإيراني
14 مارس 2018: إيران - ليبيا
23 مارس 2018: إيران - تونس
27 مارس 2018: إيران - الجزائر
8 ماي 2018: إيران - أوزبكستان
28 ماي 2018: إيران - تركيا

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