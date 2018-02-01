 هذا ما حققه رونار بعد سنتين على تعيينه مدربا للمنتخب المغربي +حصيلة الانجازات ﻿
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هذا ما حققه رونار بعد سنتين على تعيينه مدربا للمنتخب المغربي +حصيلة الانجازات

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 16:22 هذا ما حققه رونار بعد سنتين على تعيينه مدربا للمنتخب المغربي +حصيلة الانجازات | سبور
هذا ما حققه رونار بعد سنتين على تعيينه مدربا للمنتخب المغربي +حصيلة الانجازات
مرت سنتين على تعيين هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على رأس الطاقم التقني خلفا للمدرب السابق بادو الزاكي، ليتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات الكروية التي غابت منذ سنوات عن خزينة

" شوف سبور"

مرت سنتين على تعيين هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، على رأس الطاقم التقني خلفا للمدرب السابق بادو الزاكي، ليتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات الكروية التي غابت منذ سنوات عن خزينة الأسود.

وتمكن المنتخب المغربي من بلوغ الدور الثاني لكأس أمم إفريقيا 2017 لأول مرة بعد آخر تجربته في دورة تونس سنة 2004، يليها تأهله لكأس العالم 2018 المقرر تنظيمها بروسيا بعد غياب طويل دام لمدة 20 سنة، وساهم بقوة في تتويج المنتخب المغربي المحلي بلقب كأس أمم إفريقيا للمحليين في نسخته الخامسة.

وحقق مدرب المنتخب المغربي 13 فوزا و6 تعادلات و 5 هزائم من أصل 24 مباراة سجل خلالها 36 هدفا و إستقبل 8 أهداف، لينتقل بهذه الحصيلة من الرتبة 81 عالميا إلى الرتبة 48 في ترتيب المنتخبات الدولية بعد بلوغه دور الربع في نهائيات كأس أفريقيا 2017 وتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

ويخوض المنتخب المغربي بداية من شهر مارس المقبل معسكرا تدريبيا لخوض مبارياته الودية أمام كل من منتخب أوزباكستان وصيربيا.

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شوف سبور المغرب المنتخب المغربي هيرفي رونار

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