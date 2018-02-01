سقوط تاجرين للكوكايين والقرقوبي بين يدي رجال الحموشي بطنجة ﻿

تمكنت مصالح الأمن العمومي بطنجة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين في العشرينات من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية والأقراص المهلوسة.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن العمومي بطنجة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخصين في العشرينات من عمرهما وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات القوية والأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن الموقوفان تم ضبطهما بالقرب من المحطة الطرقية ،حيث تم ضبط الأول متلبسا بحيازة ما مجموعه 145قرص مخدر من نوع (ريفوتريل) كان ينوي نقلها عبر الحافلة إلى مدينة مكناس، فيما تم توقيف الثاني الذي تبين انه من قاطني حي أرض الدولة متحوزا لكمية من مخدر الكوكايين كان بصدد ترويجها بالقرب من المحطة الطرقية .

وأكد المصدر ذاته أن المعنيان بالأمر تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.