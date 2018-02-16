حصري وبالصور.. رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المنتمي لحزب العدالة والتنمية مبغاش يطبق القانون وها شنو دارو معاه البوليس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بسيدي سليمان، حجزت يومه الجمعة، سيارة رئيس جماعية سيدي يحيى الغرب، بعدما ركنها في مكان ممنوع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بسيدي سليمان، حجزت يومه الجمعة، سيارة رئيس جماعية سيدي يحيى الغرب، بعدما ركنها في مكان ممنوع.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ركن سيارته بمنطقة ممنوعة أمام عمالة سيدي سليمان، مشيرا إلى أن رجال الأمن، طالبوه بالكشف عن وثائق السيارة، لكنه رفض الاستجابة ودخل معهم في نقاش حاد.

وأضاف ذات المصدر أن المصالح الأمنية وبعد تعنت رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب، نقلت سيارته للمحجز البلدي بواسطة "الديبناج".

وأبرزمصدر "شوف تيفي" أن رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب، سبق وركن سيارته بنفس المكان، وهو ما تسبب في عرقلة حركة السير.