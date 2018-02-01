بعد القمر الصناعي: المغرب يستعد لإطلاق كبسولة فضائية ﻿

من المنتظر أن يطلق المغرب كبسولة فضائية مستقبلا، من دولة المكسيك، والتي سيتم استخدامها لدراسة الأوزون والغلاف الجوي من حافة الفضاء.

"شوف تيفي"

من المنتظر أن يطلق المغرب كبسولة فضائية مستقبلا، من دولة المكسيك، والتي سيتم استخدامها لدراسة الأوزون والغلاف الجوي من حافة الفضاء.

وكشف مؤسسة الفضاء البريطانية KSF SPACE ، يومه الجمعة ، إشرافها على العملية بتنسيق مع جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط، حيث سيتم إطلاق الكبسولة الفضائية، بواسطة منطاد فضائي، سيمكن الكبسولة إلى الارتفاع بحوالي 40 كيلومتر عن سطح الأرض.

وقبل إطلاق هذه الكبسولة، سيتم عقد مؤتمر بالرباط، بتاريخ 21 فبراير الجاري، والذي سيتم خلاله الكشف عن المعطيات الكاملة الخاصة بها.