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رئيــس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور المغرب

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 15:17 رئيــس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور المغرب | بوليتيك
رئيــس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يزور المغرب
يقوم رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي بزيارة للمغرب الثلاثاء المقبل.

"شـوف تيفي"

 

يقوم رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي بزيارة للمغرب الثلاثاء المقبل.

وفي هذا الصــدد أوضح بــلاغ للبنك، اليوم الجمعة، أن شاكرابارتي سيجري خلال زيارته للمملكة لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة تتعلق بتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفــي تصريح لشاكرابارتي، قبل زيارته للمغرب، أكد أن البنك ملتزم ومستعد " لمواصلة دعم المغرب وإعطاء القطاع الخاص الوسائل للتركيز على خلق فرص الشغل والاندماج "، منوها بالجهود المبذولة من قبل المملكة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.


وأضاف أن " المغرب حقق تقدما في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية ونحن عازمون على المساهمة في اقتصاد البلاد من خلال استثمارات أكثر "، وذكر المصدر ذاته أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمر أزيد من 5ر1 مليار أورو في 36 مشروع بالمغرب، كما قام بدعم حوالي 400 مقاولة صغيرة ومتوسطة مغربية.

هـــذا وسيرافق شاكرابارتي خلال زيارته للمغرب دوغلاس نيفيسون المدير المكلف بالمغرب، وجانيت هيكمان المديرة العامة من أجل جهة جنوب شرق المتوسط وماري ألكسندرا فيو لابوري رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالرباط.

 

 

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