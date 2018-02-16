الاتحاد الإفريقي يُحارب الفساد ﻿

عقد المجلس الاستشاري التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعا خاصا يوم أمس الخميس، بالقاهرة لمحاربة الفساد، بقيادة الأمين العام عمرو فهمي.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

عقد المجلس الاستشاري التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اجتماعا خاصا يوم أمس الخميس، بالقاهرة لمحاربة الفساد، بقيادة الأمين العام عمرو فهمي.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أن الاجتماع استهدف تحديد أطر التعاون لضمان رؤية شاملة من الاجراءات التي يتبناها المجلس اتجاه محاربة الفساد، موضحا أن عمل المجلس يتجلى في التغلب على الفساد، كخيار أول لإنقاد كرة القدم الإفريقية.

وحسب ذات المصدر، فإن الاتحاد يسعى لاستغلال المسابقات الكروية والأحداث الأخرى التي سيتم تأسيسها لخلق توعية وتأييد لمحاربة الفساد.

ووقع الاتحاد الإفريقي اتفاقية لتنفيذ أنشطة مختلفة من بينها تنظيم مباريات لجمع الأموال اتجاه محاربة المجاعة في منطقة القرن الإفريقي، وتنظيم حملات مختلفة في بطولات الاتحاد في موضوعات مثل منع الفتيات الصغيرات من الزواج المبكر، ونشر التعليم.