عاجل..تفاصيل جديدة حول فاجعة مشروع مارينا بالقرب من مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء ﻿

في جديد فاجعة سقوط عاملين من أعلى بناية مشروع ''مارينا'' القريب من مسجد الحسن الثاني بالدرالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن العامل الذي لقي مصرعه بمكان الحادث، يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة.

"شوف تيفي"

في جديد فاجعة سقوط عاملين من أعلى بناية مشروع "مارينا" القريب من مسجد الحسن الثاني بالدرالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن العامل الذي لقي مصرعه بمكان الحادث، يبلغ من العمر قيد حياته 56 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن العامل الثاني الذي سقط رفقة الهالك من الطابق الرابع لبناية تابعة للمشروع المذكور، تم نقله إلى مستشفى الصوفي لتلقي الاسعافات الضرورية بين الحياة و الموت.

تجدر الإشارة إلى أن العاملين، سقطا من أعلى البناية بسبب عدم توفرهما على شروط السلامة، ما تسبب في مصرع أحدهما على الفور.