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هذه حقيقة هروب سائق حافلة أولمبيك آسفي من الحاجز الأمني

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 13:12 هذه حقيقة هروب سائق حافلة أولمبيك آسفي من الحاجز الأمني | سبور
هذه حقيقة هروب سائق حافلة أولمبيك آسفي من الحاجز الأمني
كشف إبراهيم فلكي المسؤول عن التواصل داخل فريق أولمبيك آسفي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قضية سائق حافلة الفريق، بعد دخوله في خلاف مع رجال الأمن خلال مروره من الحاجز الأمني نواحي الحسيمة.

شوف سبور: رشيد محمودي

كشف إبراهيم فلكي المسؤول عن التواصل داخل فريق أولمبيك آسفي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل قضية سائق حافلة الفريق، بعد دخوله في خلاف مع رجال الأمن خلال مروره من الحاجز الأمني نواحي الحسيمة.

وأوضح فلكي في تصريح لـ " شوف سبور"، أن سائق الحافلة لم يكن في نيته الهروب من الحاجز الأمني خلال طريقهم لمدينة الحسيمة استعدادا لمباراة الجولة 17 من منافسات البطولة الإحترافية، موضحا أن الحافلة تعرضت لاصطدام جراء احتكاكها بأحد الحواجز الأمنية الشيء الذي تسبب في عدم تحكمه فيها.

وتابع قائلا :" سائق الحافلة لم يفكر في الهروب من الحاجز الأمني بل فشل في تحكمه بها كما أن العناصر الأمنية لم يقوموا سوى بواجبهم اتجاه السائق بعد مطالبتهم بمعاينة الوثائق القانونية للحافلة ".

 

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