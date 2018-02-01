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بالأرقام .. الرجاء يتفوق على الجيش الملكي في تاريخ مباريات الكلاسيكو

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 12:48 بالأرقام .. الرجاء يتفوق على الجيش الملكي في تاريخ مباريات الكلاسيكو | سبور
بالأرقام .. الرجاء يتفوق على الجيش الملكي في تاريخ مباريات الكلاسيكو
تتجه أنظار عشاق البطولة الإحترافية، يوم الأحد المقبل، إلى ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط لمتابعة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي متصدر الدوري أمام خصمه فريق الجيش الملكي.

" شوف سبور"

تتجه أنظار عشاق البطولة الإحترافية، يوم الأحد المقبل، إلى ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط لمتابعة مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي متصدر الدوري أمام خصمه فريق الجيش الملكي.

ويعرف تاريخ المواجهات بين الفريقين الذي يسجل 115 مباراة تفوق نادي الرجاء في 38 لقاء، في حين انتصر العساكر في 30 مباراة،مقابل 47 تعادلا.

وعلى مستوى الأهداف فقد سجل نادي الرجاء 99 هدفا مقابل 92 هدفا للجيش، كما أن أكبر نتيجة في تاريخ المواجهات سجلت سنة 1964 وكانت لصالح الجيش الملكي بخماسية نظيفة.

 

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