 خطف بنت خوه اغتصبها و حطها فـثلاجة بعدما ذبحـها (تفــاصيل جد صـادمة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف | حوادث و حقوق

بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف

شاهد بالفيديو هدف المغربي مراد باتنا في مرمى العين الإماراتي | بووز

شاهد بالفيديو هدف المغربي مراد باتنا في مرمى العين الإماراتي

سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا | بوليتيك

سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا

بالفيديو : أشرف بنشرقي يتألق من جديد و يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي مع الهلال أمام الشباب | بووز

بالفيديو : أشرف بنشرقي يتألق من جديد و يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي مع الهلال أمام الشباب

شاهد البث المباشر لمباراة أشرف بنشرقي الثالثة له مع فريقه الهلال السعودي | الهلال VS الشباب | بووز

شاهد البث المباشر لمباراة أشرف بنشرقي الثالثة له مع فريقه الهلال السعودي | الهلال VS الشباب

اعتقال مغربي تورط في عمل إرهابي بفرنسا | دولي

اعتقال مغربي تورط في عمل إرهابي بفرنسا

سقوط تاجرين للكوكايين والقرقوبي بين يدي رجال الحموشي بطنجة | حوادث و حقوق

سقوط تاجرين للكوكايين والقرقوبي بين يدي رجال الحموشي بطنجة

حصري وبالصور.. رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المنتمي لحزب العدالة والتنمية مبغاش يطبق القانون وها شنو دارو معاه البوليس | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المنتمي لحزب العدالة والتنمية مبغاش يطبق القانون وها شنو

فيديو : عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 13 هذا الموسم في دوري نجوم قطر | بووز

فيديو : عبد الرزاق حمد الله يسجل هدفه الـ 13 هذا الموسم في دوري نجوم قطر

العثماني بين نارين

خطف بنت خوه اغتصبها و حطها فـثلاجة بعدما ذبحـها (تفــاصيل جد صـادمة)

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 12:33 خطف بنت خوه اغتصبها و حطها فـثلاجة بعدما ذبحـها (تفــاصيل جد صـادمة) | حوادث و حقوق
خطف بنت خوه اغتصبها و حطها فـثلاجة بعدما ذبحـها (تفــاصيل جد صـادمة)
على إثر جريمة مروعة في لندن كشفت الشرطة تفاصيلها قضــت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة لعم أدين باختطاف ابنة أخيه واغتصبها وذبحها ثم وضع جثتها في مجمدة.

"شـــوف تيفي"

 

 

على إثر جريمة مروعة في لندن كشفت الشرطة تفاصيلها قضــت محكمة بريطانية بالسجن مدى الحياة لعم أدين باختطاف ابنة أخيه واغتصبها وذبحها ثم وضع جثتها في مجمدة.

وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت في حي كينغستون عندما قام مجاهد أرشيد، 33 عاما، بخطف واغتصاب وقتل ابنة أخيه سيلين دوخران، 19 عاما، كما حاول قتل سيدة أخرى، لكنها تمكنت من الفرار وأبلغت عن الجريمة، واشترك معه في الجريمة أيضا فنسنت تابو، 28 عاما، لكن المحكمة برأته من تهم الاختطاف.

وفي هذا الصدد أُدين أرشيد سابقا بتهم الاعتداء الجنسي على المرأة الثانية، التي تمكنت من الهرب، بين عامي 2008 و 2010، وأظهرت عائلة الضحية القتيلة ارتياحا بعد صدور الحكم، وهتفت من داخل المحكمة "نعم" عند النطق بالعقوبة على المتهم، بينما رفض أرشيد الحكم وأنكر الاتهامات الموجهة إليه، وصاح في المحكمة بأن الفتاة التي تمكنت من الهرب "قتلتهم جميعا"، وأجهش المتهم الثاني تابو في البكاء وشكر هيئة المحكمة على عقوبته، حسب ما أوردته اليوم صحيفة "هاف بوست عربي".

وحسب ذات المصادر فقد كانت الفتاة الهاربة، لم تكشف المحكمة عن هويتها، قد أدلت بشهادتها للشرطة من على سرير في المستشفى بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت بها وقت الحادث، ووصفت ما حدث لها وكيف أصابها المتهم في رقبتها ويدها قبل أن تتمكن الفرار بعد مغافلته.

وفي ذات السياق أدلت بشهادتها للمحكمة، وتحدثت عن معاناتها النفسية والجسدية منذ وقوع الجريمة والرعب الذي تعيش فيه، ووصفت كيف أنه قيدها في كرسي بالطابق الأسفل في المنزل الذي خطفهما فيه، ثم صعد ليقتل صديقتها سيلين في الحمام بالدور العلوي وكانت تسمع صراخها واستغاثتها وصوتها وهي تموت، ثم نزل أرشيد إليها وقطع شريان رقبتها ورسغ يدها، وقال لها "الآن ستنزفين لمدة 10 دقائق ثم ستموتين، وتمكنت من خداعه بادعاء أنها ماتت بالفعل.

جدير بالذكر أنه قبل الجريمة بيوم واحد كان هناك اجتماع عائلي حضره أرشيد للضغط على سيلين كي تترك صديقها، بحسب ما أعلن في المحكمة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بيت مهجور لندن خطف اغتصاب المحكمة جريمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف | حوادث و حقوق

بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف

سقوط تاجرين للكوكايين والقرقوبي بين يدي رجال الحموشي بطنجة | حوادث و حقوق

سقوط تاجرين للكوكايين والقرقوبي بين يدي رجال الحموشي بطنجة

حصري وبالصور.. رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المنتمي لحزب العدالة والتنمية مبغاش يطبق القانون وها شنو دارو معاه البوليس | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب المنتمي لحزب العدالة والتنمية مبغاش يطبق القانون وها شنو دارو معاه البوليس

فضيحة.. بطلة الليلة الحمراء مع صاحبها فكازا واللي صورات راسها عريانة طلعات مزوجة | حوادث و حقوق

فضيحة.. بطلة الليلة الحمراء مع صاحبها فكازا واللي صورات راسها عريانة طلعات مزوجة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لأول مرة..شوفو تيوتيو و كرافاتا تزوجات عليهم الجنية | قنوات أخرى
منذ 50 دقيقة

لأول مرة..شوفو تيوتيو و كرافاتا تزوجات عليهم الجنية

بالفيديو..هاشنو كيوقع لجسم الانسان بعد الإقلاع عن التدخين | واش فراسك

بالفيديو..هاشنو كيوقع لجسم الانسان بعد الإقلاع عن التدخين

بالفيديو..أسباب تُصيبك بالصلع | واش فراسك

بالفيديو..أسباب تُصيبك بالصلع

بالفيديو..مجموعة CIH بنك تختتم سنة 2017 على وقع إيجابي و الرئيس المدير العام يصف السنة بالجيدة جدا | مال و أعمال

بالفيديو..مجموعة CIH بنك تختتم سنة 2017 على وقع إيجابي و الرئيس المدير العام يصف السنة بالجيدة جدا

﻿

آخر المستجدات

بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

بالصور: حصلو مول التريبورتور كيبيع الدجاج بـ 20 درهم في سيدي معروف

شاهد بالفيديو هدف المغربي مراد باتنا في مرمى العين الإماراتي | بووز

شاهد بالفيديو هدف المغربي مراد باتنا في مرمى العين الإماراتي

سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا | بوليتيك

سابقة.. أعضاء مكتب رئاسة مجلس المستشارين يقاطعون بنشماش وهذا الأخير يجد نفسه وحيدا

بالفيديو : أشرف بنشرقي يتألق من جديد و يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي مع الهلال أمام الشباب | بووز

بالفيديو : أشرف بنشرقي يتألق من جديد و يسجل ثاني أهدافه في الدوري السعودي مع الهلال أمام الشباب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.