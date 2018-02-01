مجموعات ''المكانا'' المساندة للرجاء تهاجم ''كازا إيفنت'' بسبب سوء التنظيم ﻿

أصدرت مجموعات ''المكانا'' المساندة لفريق الرجاء الرياضي، بلاغا هاجمت فيه شركة ''كازا إيفنت'' التي تنظم المباريات بمركب محمد الخامس، بسبب سوء تنظيم مباريات الفريق الأخضر .

''شوف سبور''

أصدرت مجموعات ''المكانا'' المساندة لفريق الرجاء الرياضي، بلاغا هاجمت فيه شركة ''كازا إيفنت'' التي تنظم المباريات بمركب محمد الخامس، بسبب سوء تنظيم مباريات الفريق الأخضر .

وأضاف البلاغ الذي توصلت ''شوف سبور'' بنسخة منه، بأن شركة كازا إفنت لا تكثرت لكرامة المشجع بعدم تنظيمها لعملية بيع التذاكر يوم المقابلة بشبابيك ملعب محمد الخامس.

فيما يلي البلاغ:

بعد التجاوب الإيجابي لجميع مكونات الفريق من جمهور ولاعبين وطاقم تقني، نؤكد أن قوة الفريق تتجلى في التلاحم بين جميع الأطياف، هدفنا واحد ومصيرنا مختلف.. نشكر الكل على تلبية نداء الحضور، رغم العراقيل والإكراهات إضافة إلى سوء البرمجة والإصرار على برمجة المؤجلات في ساعات العمل والدراسة و سوء تنظيم شركة كازا إفنت التي لا تكثرت لكرامة المشجع بعدم تنظيمها لعملية بيع التذاكر يوم المقابلة بشبابيك ملعب محمد الخامس، فهذا لن يكون مانعا ولا عائقا للمجموعات، كل هذا يعطينا نشوة و احاسيس يصعب وصفها ، خاصة في مقابلة من هذا النوع وفي ظرفية صعبة بالنسبة للفريق وللحركية عامة.

كنتم رجالا وخلفكم رجال ضحت،وتضحي من أجل الكيان، وعليه نهيب لجميع الحاضرين لمقابلة الأحد على الساعة الثالثة عصرا بالرباط ، الحضور بالزي الأسود واحترام تعليمات المجموعات من أجل تفادي أي صورة سيئة يمكن أن تعيق مسار الفريق.

تعيش الرجا.

الحرية للحركية.''