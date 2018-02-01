 استياء عــارم من تضامن ''حــامي الدين'' وقيادات محسوبة على ''البيجيدي'' مع المعتقل ''طارق رمضان'' الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش ﻿
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استياء عــارم من تضامن ''حــامي الدين'' وقيادات محسوبة على ''البيجيدي'' مع المعتقل ''طارق رمضان'' الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 11:56 استياء عــارم من تضامن حــامي الدين وقيادات محسوبة على البيجيدي مع المعتقل طارق رمضان الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش | بوليتيك
استياء عــارم من تضامن ''حــامي الدين'' وقيادات محسوبة على ''البيجيدي'' مع المعتقل ''طارق رمضان'' الذي يواجه اتهامات الاغتصاب والتحرش
بعدما تداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة مبادرة للتضامن مع ''طارق رمضان'' وذلك من خلال تنظيم كل من جمعية المسار و جمعية الأنوار وجمعية الحضن وجمعيــة فضاء الأطر، وجمعية الرعاية،

''شــوف تيفي''

 

بعدما تداولت العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدوليــة مبادرة للتضامن مع ''طارق رمضان'' وذلك من خلال تنظيم كل من جمعية المسار و جمعية الأنوار وجمعية الحضن وجمعيــة فضاء الأطر، وجمعية الرعاية، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، تظاهرة تواصلية مفتوحة مع الجمهور للدعم المعنوي للمفكر طارق رمضان والتعريف بقضيته ومساندته في محنته عبر العديد من النشطاء والمتتبعين عن استيائهم العارم من إعلان الدعم مع متهم قضيته في يد القضــاء .

واعتبرت الجمعيات، أن ''طارق رمضان الداعية ورجل الفكر والفلسفة يتعرض منذ أسابيع إلى حملة شعواء في أوساط بعض فعاليات المجتمع المدني الفرنسي تحديدا''، وأضافت أن هذه الحملة ''تقصد النيل من سمعته وخدش مكانته من خلال استعمال سلاح الضعيف، وهو القذف واتهام باغتصاب من لدن امرأتين فرنسيتين من أصول عربية''.

وذكر البيان، أن ''قيادات بعض الجمعيات ذات الطابع الفكري، قررت تنظيم تظاهرة تواصلية مفتوحة مع الجمهور للدعم المعنوي لهذا المفكر والتعريف بقضيته ومساندته في محنته''.، مبرزا أن ''هناك خروقات في إجراءات التحقيق، تنبئ بدوافع إيديولوجية وربما سياسية تحيط بظروف إجراء المحاكمة وقد تؤثر على نتيجتها''، وانتقد البيان ما أسماه ''الصحافة المخدومة بدعم جلي أو خفي من مناوئيه في الساحة الفرنسية لتشويه سمعته والطعن في عرضه، متحاشية الطعن في مواقفه الفكرية للتظاهر بالنزاهة''.

ويشــــار إلى أن الجمعيات السبع الموقعة على البيان، هي المسار، وأنوار، وفضاء الأطر، والحضن، ورعاية، وطلبة معهد الزراعة والبيطرة، والجمعية المغربية للدفاع على استقلال القضاء التي أطلقت المبادرة، بعضها مقرب من حزب العدالة والتنمية.

ومن المنتظر مشاركة كل من ''حسن أوريد'' و ''عبد العالي حامي الدين'' و''عبد اللطيف الحاتمي '' و ''جواد العراقي'' و'' عبد الرحمن الحلو'' ومفكرين آخرين وذلك يوم السبت بمسرح محمد السادس الصخور السوداء المحادي لمقر جماعة الصخور السوداء ومقر الضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس بالدار البيضاء .

جدير بالذكر فقد تم اعتقال المفكر الإسلامي البارز، طارق رمضان لاستجوابه في العاصمة الفرنسية باريس بسبب اتهامات بالاغتصاب وجهت ضده العام الماضي، وكانت امرأتان قد وجهتا اتهامات بالاغتصاب ضد رمضان العام الماضي في فرنسا، حيث شهدت البلاد روايات لا حصر لها عن حوادث التحرش الجنسي في أعقاب اتهام منتج هوليود، هارفي وينستين.

هـــذا وفتح ممثلو الادعاء تحقيقا مبدئيا في أكتوبر الماضي، وبعد ذلك أخذ رمضان، وهو حفيد حسن البنا مؤسس جماعة ''الإخوان المسلمون''، عطلة من وظيفته كأستاذ للدراسات الإسلامية المعاصرة في جامعة ''أوكسفورد'' في بريطانيا، وتتضمن الشكوى، اتهامات بارتكاب ''جرائم اغتصاب، واعتداءات جنسية، وأعمال عنف متعددة، وتحرش، وتهديد''.

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طارق رمضان اغتصاب رمضان حامي الدين البيجيدي

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