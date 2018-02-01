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نقل جثامين المواطنة المغربية وابنيها ضحايا حريق بالإمارات إلى المغرب

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 11:29 نقل جثامين المواطنة المغربية وابنيها ضحايا حريق بالإمارات إلى المغرب | مجتمع
نقل جثامين المواطنة المغربية وابنيها ضحايا حريق بالإمارات إلى المغرب
علم لدى القنصلية العامة للمغرب في دبي أنه تم، اليوم الجمعة، نقل جثامين المواطنة المغربية وابنيها الذين لقوا مصرعهم اختناقا بالدخان في حريق وقع يوم الاثنين الماضي بالشارقة بالامارات العربية

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

علم لدى القنصلية العامة للمغرب في دبي أنه تم، اليوم الجمعة، نقل جثامين المواطنة المغربية وابنيها الذين لقوا مصرعهم اختناقا بالدخان في حريق وقع يوم الاثنين الماضي بالشارقة بالامارات العربية المتحدة ، إلى المغرب لدفنهم بمدينة الدار البيضاء.

وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قد بادرت باستعجال الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثامين الضحايا الثلاثة، ودفنهم، وذلك في إطار مواكبة مغاربة العالم الذين يوجدون في وضعية صعبة. ويذكر أن الحريق الذي وقع بالبناية التي كانت المواطنة المغربية وابناها يقطنون بها، خلف أيضا مصرع سيدة باكستانية ورجل هندي، وإصابة ستة أشخاص آخرين. كما تعرض 10 أفراد من بينهم تسعة من العاملين بدوريات الإنقاذ وأحد العاملين بالدفاع المدني لإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، خلال قيامهم بعمليات الإنقاذ.

 

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المغرب شوف تيفي الحريق مدينة الدار البيضاء الضحايا

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