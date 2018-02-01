بنبرة متفائلة.. شوفو أشنو قال رحو على السياش وها علاش نتائج البنك كانت مزيانة فعام 2017 ﻿

بلغة الأرقام التي لا تقبل الجدل، تحدث أحمد رحو الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي عن حصيلة النتائج المالية لبنك ''السياش'' خلال سنة 2017، واعتبر أنها كانت جيدة وارتقت إلى مستويات ترضي

شـوف يفي:

بلغة الأرقام التي لا تقبل الجدل، تحدث أحمد رحو الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي عن حصيلة النتائج المالية لبنك "السياش" خلال سنة 2017، واعتبر أنها كانت جيدة وارتقت إلى مستويات ترضي طموحات مسؤولي المجموعة البنكية.

في هذا الصدد، أشار رحو إلى أن قيمة الأرباح الصافية للمجموعة قد ارتفعت إلى حوالي 436 مليون درهم مع متم سنة 2017، بزيادة طفيفة قدرها 0,3 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وهي الفترة التي انتقلت خلالها قيمة الناتج الصافي الخام إلى أزيد من 1,6 مليار درهم، بارتفاع تصل نسبته إلى حدود 8,9 في المائة.

وأوضح الرئيس المدير العام للمجموعة وهو يتحدث مساء أمس الخميس في ندوة صحفية نظمت بمدينة الدار البيضاء لغاية عرض حصيلة النتائج المالية لسنة 2017، أن قيمة القروض الممنوحة من طرف البنك وغير الموجهة لتمويل أنشطة العقار، بلغت حدود 13,5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 29 في المائة تقريبا.

واعتبر رحو في سياق حديثه عن أهمية النتائج المالية التي حصدتها المجموعة خلال السنة الفارطة، أن بنك السياش قد نجح في مواكبة دينامية تطوره خلال سنة 2017، من خلال الإرتكاز على عدة مقومات، ضمنها تقوية تموقعه كبنك مبتكر ومتجدد يضع التطور الرقمي في قلب علاقته مع الزبناء، إلى جانب إطلاقه لأنشطة فرعه "أمنية بنك" المتخصص في إنتاج التمويلات البديلة التشاركية، بالإضافة إلى فتح البنك لعشرة وكالات جديدة خلال السنة الفارطة، مكنته من توسيع شبكته البنكية إلى حدود 267 وكالة، مع تمكنه أيضا من خلق مركز للعلاقات مع الزبناء وتوقيع اتفاقية بين البنك والإدارة العامة للضرائب تهم تحصيل الضريبة على الدخل فيما يخص فوائد القروض العقارية الموجهة للخواص، وهي المرتكزات التي أسهمت في تحسين نتائج المجموعة البنكية خلال السنة الفارطة، يؤكد أحمد رحو.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات النتائج التي تم الكشف عنها خلال هذه الندوة الصحفية، تفيد أن القيمة المالية الصافية للودائع التي تم تحصيلها من طرف البنك خلال سنة 2017، بلغت حدود 3,5 مليار درهم، وهي القيمة التي رفعت حجم المبلغ الموطد لودائع الزبناء إلى سقف 31,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 12,3 في المائة مع متم السنة الفارطة، حيث أكد مسؤولوا المجموعة البنكية أن تطور قيمة الودائع ترتب عنه ارتفاع في حجم الموارد البنكية، بنسبة 9,1 في المائة، مقابل نمو نسبته 25,3 في المائة في حجم الودائع الموضوعة رهن إشارة البنك لأجل.