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فضيحة تهز المغاربة.. دارت فيديو وهي عريانة مع صاحبها فبيت النعاس بعد ليلة حمراء والفيديو نتاشر في الفيسبوك

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 10:58 فضيحة تهز المغاربة.. دارت فيديو وهي عريانة مع صاحبها فبيت النعاس بعد ليلة حمراء والفيديو نتاشر في الفيسبوك | حوادث و حقوق
فضيحة تهز المغاربة.. دارت فيديو وهي عريانة مع صاحبها فبيت النعاس بعد ليلة حمراء والفيديو نتاشر في الفيسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي عارية ترتدي فقط ملابسها الداخلية، وهي رفقة عشيقها داخل غرفة نوم.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي عارية ترتدي فقط ملابسها الداخلية، وهي رفقة عشيقها داخل غرفة نوم.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 47 ثانية، الفتاة العارية التي قيل إنها تقطن بحي ليساسفة بالبيضاء، وهي ترقص عارية ووتبادل أطراف الحديث مع عشيقها خلال قضائهما لليلة حمراء.

وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم الكبيرة، مؤكدين بأن على المصالح الأمنية التدخل للكشف عن هوية بطلي الفيديو وهوية المتورط في نشره.

و نتحفظ عن نشره الفيديو احتراما لقرائنا لما يتضمنه من مشاهد مخلة بالحياء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفتاة البيضاء التواصل الاجتماعي الصدمة الفضيحة

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